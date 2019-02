وكيل الداخلية يتابع سير العمل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق الوطني، والمكلف بتسيير مهام جهاز الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، اجتماعًا الأربعاء، مع مدراء الإدارات بالجهاز.

وأوضحت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاجتماع يأتي في إطار الاطلاع على سير العمل داخل جهاز الهجرة غير الشرعية ومعالجة الصعوبات وسبل حلحلتها.

وشدد الوكيل خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة طرابلس على ضرورة التعاون بين الجميع والعمل بآلية والخطة المعمول بها لسنة 2019م.

هذا وأثنى الشيباني في ختام الاجتماع على الدور الإيجابي لبعض الإدارات والعمل على معالجة السلبيات من أجل الصالح العام، وفق قوله.

