أفادت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، دخول القوات المسلحة لمنطقتي فنقل وتراغن، وذلك ضمن عمليات تطهير الجنوب.

وأشارت شعبة الاعلام الحربي، إلى أن أهالي المنطقتين قد استقبلوا وحدات الجيش بفرحة كبيرة، مشيدين بعمليات القوات المسلحة لتطهير المنطقة من العصابات الإجرامية الوافدة، والجماعات الإرهابية.

