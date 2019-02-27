“منازل وسيارات” ضحية فيضان وادي الربيع (صور)

حصرت الأجهزة المعنية في تاجوراء إتلاف محتويات 39 منزلا وعدد كبير من سيارات المواطنين جراء فيضان وادي الخروع “وادي الربيع”.

وتم حصر الأضرار، الأربعاء، من قبل أعضاء المجلس البلدي والعاملين في فرع الشؤون الاجتماعية واللجنة المشكلة من صندوق التضامن الاجتماعي ومكتب الاصحاح البيئي تاجوراء.

ووفق بيان لبلدية تاجوراء، فقد قام الفريق بزيارة محلة الوادي الغربي الواقعة داخل نطاق البلدية في إطار أعمالهم الميدانية الخاصة بملف الأزمات والطوارئ.

وأشار البيان إلى أنه ومن بين الأضرار التي تم حصرها، انجراف آبار المياه وآبار الصرف الصحي، نتيجة فيضان الوادي بالتزامن مع الأحوال الجوية غير المستقرة.

وقام رجال هيئة السلامة الوطنية قسم طرابلس، الاثنين، بإخلاء وإنقاذ 5 عائلات من بينهم شيخ مسن ممن احتجزهم فيضان وادي الربيع بالقرب من النقطة المعروفة بمثلث الكهرباء.

وكانت مديرية أمن طرابلس قد حذرت المواطنين القاطنين بمنطقة وادي الربيع عين زارة من تداعيات السيل الجارف في وادي عين كعام وما قد يسببه من أضرار.

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