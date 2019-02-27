الحاسي يؤكد على أهمية فتح ملف الآثار الليبية ومعرفة حجم الاعتداء عليها

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالسلام الحاسي، يوم أمس، مع مديري الإدارات والمكاتب بالهيئة، التقرير السنوي للعام 2018، والمراحل التي وصل إليها، مشددا على ضرورة الانتهاء منه قبل نهاية مارس المقبل.

هذا وأشار الحاسي إلى ضرورة فتح ملفات جديدة، وتضمينها في التقرير السنوي للعام 2019، أبرزها ملف الآثار الليبية، لكشف حجم الاعتداءات والسرقة التي تعرضت لها، وإلزام الجهات المختصة بالمحافظة على هذا الموروث، واسترجاع الآثار المنهوبة؛ إضافة إلى فتح ملف خاص بقضية الإعلام، وضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع وتنظيمه.

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