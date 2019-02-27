باشاغا يبحث مع مسؤلي الشركة المصنعة لطائرات “لاكوستا “الإيطالية تفعيل العقود السابقة

بحث وزير الداخلية، فتحي باشاغا، الأربعاء، أثناء زيارة للشركة المصنعة لطائرات “لاكوستا “بمدينة ميلانو بجمهورية إيطاليا، مع مسؤولي شركة ” Leonardo “تفعيل العقود المبرمة في السابق مع الشركة، وإمكانية تدريب عناصر الإدارة العامة لطيران الشرطة.

وتطرق اجتماع عقده باشاغا رفقة السفير الليبي لدى إيطاليا، ومدير الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، والوفد المرافق له؛ لمناقشة صيانة الطائرات التابعة للإدارة العامة لطيران الشرطة بوزارة الداخلية، والتي تخدم الجانب الأمني في مكافحة الهجرة غير القانونية والتهريب ومراقبة الحدود والجريمة المنظمة.

يذكر أن وزير الداخلية، فتحي باشاغا يزور إيطاليا بعد جولة قام بها إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب والنيجر.

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