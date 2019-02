افتتاح مكتب دعم وتمكين المرأة بـ «مالية الوفاق»

المتوسط:

ناقشت رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق،” ليلى اللافي”، ونائبتها حنان الفخاخري، افتتاح مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة، وتعيين مراقبة مالية للوحدة

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مع وزير المالية المفوض فرج بو مطاري، وخلاله أبدى الأخير استعداده للتعاون، مؤكدا أهمية تأسيس مكاتب دعم وتمكين المرأة على مستوى كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة الوفاق .

كما اجتمعت اللافي مع مدير عام هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور” فيصل العبدلي “، وعدداً من الباحثات والمهتمات بالبحث العلمي بالهيئة والمراكز البحثية التابعة لها، وناقشت آلية تأسيس مكتب دعم وتمكين المرأة بالهيئة والاختصاصات المُناط بها وفقاً لطبيعة اختصاصات الهيئة؛ وخاصة ما يتعلق بسبل تمكينها في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار بما يُمكنهن من المشاركة في البناء والتنمية مع شقائفهم الرجال.

