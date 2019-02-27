بالفيديو .. أحد مقاتلي المعارضة التشادية يكشف وجود تعاون بين المعارضة التشادية وحكومة الوفاق

‏أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت أفراد الكتيبة “166” مشاة التابعة للقوات المسلحة المتمركزة في مرزق من القبض على أحد مقاتلي المعارضة التشادية خلال عملية تفتيش موسعة للقبض على الخلايا والعناصر الإرهابية في المدينة .

وكشف المقاتل عن وجود تعاون بين مباشر مع حكومة الوفاق والمجلس القيادي العسكري لإنقاذ الجمهورية التشادية .

وبحسب فيديو تحصلت عليه أخبار ليبيا 24 ، فأن الكتيبة تمكنت من القبض على التشادي، أثناء محاولة مروره من استيقاف للدورية في مرزق.

وقال المقاتل التشادي عند القبض عليه- أمس الثلاثاء – إنه يريد السفر إلى النيجر، وبأنه يحمل الجنسية النيجيرية، وكان يحاول إخفاء هويته، لكن عند تفتيشه تم العثور على تعريف شخصي يبين انتمائه لما يسمى بـ “المجلس القيادي العسكري لإنقاذ الجمهورية” التشادي”

يشار إلى أن القوات المسلحة عثرت أثناء تمشيط بعض المقرات في مدينة مرزق عقب تطهيرها من العصابات الإجرامية والتشادية على شعار لإحدى فصائل المعارضة التشادية.

وأحرق جنود القوات المسلحة الشعار في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوثق العثور عليه، حيث يحمل اسم “مجلس الاستشارة العسكرية للسلام الجمهوري” مؤكدين أنه لا مكان للعصابات التشادية في مدينة مرزق ولا في ليبيا عامة.

وكانت القوات المسلحة تمكنت اليومين الماضيين من بسط كامل سيطرتها على مدينة مرزق بعد أن كثفت هجومها البري والجوي مدة ثلاثة أيام على العصابات الإرهابية التشادية، ضمن عمليات تطهير الجنوب.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي – عبر صفحتها الرسمية – أنها صادرت مجموعة من الآليات والأسلحة من العصابات التشادية، إضافة إلى أسر العديد من العناصر التشادية.

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