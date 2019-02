المتوسط:

ناقش رئيس لجنة الادارة بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي العظيم المهندس مصطفى محمد عبدالجليل، كيفية ايجاد الحلول المناسبة للعراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده صباح اليوم الاربعاء بمقر إدارة الجهاز مع عضو المجلس البلدي سرت غيث اوحيده ، ومراقب قطاع الزراعة بالمدينة نوري الفقي ، إضافة إلى بعض مدراء الادارات والمكاتب بالمجلس البلدي وقطاع الزراعة.

