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كشف تفاصيل جريمة بشعة في بنغازي

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف العاملون في جهاز مكافحة الجريمة أجدابيا بالتعاون مع قسم النجدة ببنغازي والبحث الجنائي، ملابسات جريمة بشعة ارتكبها تشكيل عصابي إجرامي.

وحول التفاصيل، قالت وزارة الداخلية في بيان، مساء الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية المذكورة تمكنت من القبض على التشكيل العصابي الذي يحمل أفراده الجنسية المصرية، وتبين أنهم يمتهنون السلب والخطف والقتل.

وأكدت الوزارة أن المقبوض عليهم اعترفوا حتى الآن بقتلهم 5 ليبيين بدم بارد، موضحة أن اعترافاتهم ما زالت تتوالى.

وكان قسم النجدة بنغازي أعلن، الثلاثاء، أن التشكيل العصابي يتكون من 4 أشخاص، ومن ضمن ضحاياهم المهندس صلاح مصطفى بوقرين الذي اختطف عام 2017، حيث تم استخراج رفاته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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