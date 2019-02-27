كشف تفاصيل جريمة بشعة في بنغازي

كشف العاملون في جهاز مكافحة الجريمة أجدابيا بالتعاون مع قسم النجدة ببنغازي والبحث الجنائي، ملابسات جريمة بشعة ارتكبها تشكيل عصابي إجرامي.

وحول التفاصيل، قالت وزارة الداخلية في بيان، مساء الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية المذكورة تمكنت من القبض على التشكيل العصابي الذي يحمل أفراده الجنسية المصرية، وتبين أنهم يمتهنون السلب والخطف والقتل.

وأكدت الوزارة أن المقبوض عليهم اعترفوا حتى الآن بقتلهم 5 ليبيين بدم بارد، موضحة أن اعترافاتهم ما زالت تتوالى.

وكان قسم النجدة بنغازي أعلن، الثلاثاء، أن التشكيل العصابي يتكون من 4 أشخاص، ومن ضمن ضحاياهم المهندس صلاح مصطفى بوقرين الذي اختطف عام 2017، حيث تم استخراج رفاته.

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