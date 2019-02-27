السايح والنويري يبحثان استعداد المفوضية للاستحقاقات الانتخابية القادمة

ناقش رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عوض النويري، وعدد من أعضاء المجلس، ناقشوا استعداد المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

هذا وناقش اللقاء الذي جرى بمقر المفوضية الجديد في طرابلس، أهم الصعوبات التي تواجه سير العمل، وسبل تذليلها، كما واتفقوا على التواصل مع جهات الاختصاص لتمويل العملية الانتخابية وتأمينها، بالإضافة إلى التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لوضع قانون للاستفتاء على الدستور، بحسب ما نشر على الصفحة الرسمية للمفوضية.

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