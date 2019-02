دخول 159 حاوية بضائع إلى ميناء بنغازي

المتوسط:

أعلنت إدارة ميناء بنغازي، دخول سفينة الحاويات “ليتاتيا” وعلى متنها 159 حاوية محملة بسلع وبضائع، وسبق ذلك مغادرة السفينة “استلانتك سلفر” بعد إفراغ حمولتها من البضائع وشحن 114 حاوية.

كما أعلن ميناء بنغازي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مطلع الأسبوع الجاري دخول السفينة “قراند نيويروك” حاملة على متنها 439 سيارة.

كما غادرت السفينة “ليدي” ميناء بنغازي بعد أن انتهت من تفريغ 274 حاوية بضائع داخل الميناء، بالإضافة إلى تسجيل خروج سفينة الحاويات “ليدي” وعلى متنها 172 حاوية.

