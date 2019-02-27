السيوي يكشف لـ”البلاد” أسباب تأجيل منحة أرباب الأُسَر

218TV|خاص

قال الدكتور سالم السيوي مدير مشروع أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي إن مشاكل ومعضلات دفعت المصرف إلى تأجيل صرف منحة أرباب الأسر طيلة الفترة الماضية، متحدثا عن مشاكل عديدة واجهت مصرف ليبيا المركزي، وهو الأمر الذي تقرر مع هذا الكم من المشكلات تأجيل صرف المنحة إلى وقت أبعد، مطالبا المواطنين بأن يقوموا بتقديم أوراقهم اعتبارا من يوم الأحد المقبل للحصول على منحة أرباب الأسر بعد تلافي جزء من المشكلات.

وتحدث السيوي في مداخلة مع برنامج “البلاد” الذي بثته قناة (218) ليل الأربعاء عن نوعية العديد من المشاكل التي واجهها مصرف ليبيا المركزي في صرف منحة أرباب الأسر متحدثا عن وجود جنسيات عدة من بين الأرقام الوطنية المزورة، وأن الصرف لهذه الأرقام من دون عملية إعادة مراجعة وتنظيف سيقود إلى خسارة ليبيا لأموال ضخمة وكبيرة، إذ تحدث عن اكتشاف حالات لزوجات مقيدة في أرقام وطنية وُلِدت في عام 2012 وهو ما دفع إلى الشك بآلاف الأرقام، إضافة إلى عدد أفراد بعض العائلات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية