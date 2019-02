المتوسط:

أعلنت القوات المسلحة تسليم حقل الفيل لجهاز حرس المنشات، بعد أن بسطت سيطرتها سلميًا على الحقل، جنوب غرب سبها، الخميس قبل الماضي .

وكانت غرفة عمليات الكرامة قالت إن القوات تقوم بتأمينه تمهيدًا لتسليمه إلى حرس المنشآت النفطية.

