الثني يبحث مع الحبري وعدد من ضباط القيادة العامة الأوضاع في الجنوب

عقد رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اجتماعا مع عدد من وزراء الحكومة، بالإضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء، علي الحبري، وعدد من ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بمقر القيادة العامة بالرجمة.

الاجتماع الذي حضره من جانب القيادة العامة للقوات المسلحة، أمين عام القيادة، اللواء عبدالكريم هدية، ومدير مكتب القائد العام، اللواء خيري التميمي، ورئيس المشتريات العسكرية، اللواء عبدالله عون، ومدير الحسابات العسكرية، اللواء عطية الشريف، والسكرتير الأول للقائد العام، الرائد أيوب بوسيف، بحث أوضاع الجنوب، وتذليل كافة الصعاب بالمدن المحررة، وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

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