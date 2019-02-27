المسماري: الجيش سلّم جميع المواقع المُحررة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن العمليات العسكرية لم تنته بعد في الجنوب وسيتم إرسال تقرير للقيادة العامة وانتظار الأوامر.

وأضاف المسماري الأربعاء في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن تقريرا لمجلس الأمن يؤكد أن تنظيم القاعدة الإرهابي انكسر وخسر المعركة في درنة أمام الجيش وأن من حاربهم الجيش ليسوا سياسيين ولا مدنيين.

وأشار المسماري إلى أن كل المواقع التي سيطر عليها الجيش الوطني قام بتسليمها للجهات المدنية لتستمر في تقديم الخدمات.

وبشأن الأوضاع في مرزق، بين المسماري أن المنطقة وما حولها تحتاج إلى تمشيط للتأكد من خلوها من الجماعات الإرهابية.

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