المتوسط:

أدانت منظمة الصحة العالمية الهجمات المستمرة على المرافق الصحية وابتزاز العاملين الصحيين في ليبيا.

وأوردت المنظمة، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، أنه في 23 فبراير الجاري ، قام شخص مسلح بإرهاب وضرب طبيب نفسي متعاقد مع منظمة الصحة العالمية داخل عيادة للأمراض العقلية في سبها، يدعى نضال محمد علي، مبينة أنه الطبيب النفسي الوحيد في جنوب ليبيا بالكامل، وأن عيادة الصحة النفسية هي المرفق الوحيد الذي يخدم المنطقة بأكملها.

The post «الصحة العالمية» تدين الاعتداء على المرافق الصحية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية