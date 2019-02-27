اخبار ليبيا الان

مستشفي مرزق يتلقى شحنة طبية

تم النشر منذُ 37 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسلّم مستشفي مرزق العام من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة شحنة طبية تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية.

وتأتي هذه الشحنة بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية والعلاجية وتكثيف الجهود وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للجيش الوطني والقطاع الصحي لمدينة مرزق وما حولها.

وجاء تسليم الشحنة  خلال زيارة للوكيل المساعد بوزارة الصحة غيث دربوك بتوجيهات من وزير الصحة الدكتور سعد عقوب للاطلاع على الاوضاع الصحية وتقديم الدعم الطبي .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي، في بيان، إن دربوك تفقد أقسام مستشفي مزرق العام رفقه عدد من المسؤولين للوقوف على احتياجاته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك