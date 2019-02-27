مستشفي مرزق يتلقى شحنة طبية

تسلّم مستشفي مرزق العام من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة شحنة طبية تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية.

وتأتي هذه الشحنة بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية والعلاجية وتكثيف الجهود وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للجيش الوطني والقطاع الصحي لمدينة مرزق وما حولها.

وجاء تسليم الشحنة خلال زيارة للوكيل المساعد بوزارة الصحة غيث دربوك بتوجيهات من وزير الصحة الدكتور سعد عقوب للاطلاع على الاوضاع الصحية وتقديم الدعم الطبي .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي، في بيان، إن دربوك تفقد أقسام مستشفي مزرق العام رفقه عدد من المسؤولين للوقوف على احتياجاته.

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