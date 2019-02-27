توزيع قرطاسية مكتبية على المؤسسات التعليمية ببني وليد

وزعت مراقبة التربية والتعليم ببلدية بني وليد، بمقر مدرسة حافظ المدني للتعليم الثانوي، قرطاسية مكتبية على المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال بالمدينة.

وتتضمن القرطاسية حبرا للطابعات، وورق تصوير، وأقلاما متنوعة، وملفات مكتبية، إضافة إلى بعض مستلزمات أقسام الشؤون الإدارية بالمدارس.

هذا وأكد مسؤول التعليم ببني وليد، خالد سالم، أن توزيع القرطاسية يأتي تزامنا مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي، بهدف إتاحة البيئة المناسبة للدراسة، والرفع من مستوى التحصيل العلمي لدى الطالب في مختلف مدارس المدينة.

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