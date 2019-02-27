بالفيديو | مبعوث ليبيا أمام مجلس الأمن : الجيش الليبي يقوم بعملية في الجنوب لفرض الأمن ومحاربة الإرهاب وبسط سلطة الدولة

وفي كلمة تابعتها المرصد عبر تلفزيون الأمم المتحدة بوقت مبكر من صباح اليوم الخميس ، قال المجبري أن ليبيا تشدد على أهمية تنفيذ الاتفاقات الأمنية مع دول الجوار وخاصة فيما يتعلق منها بموضوع القوة المشتركة الرباعية لمراقبة وحماية الحدود.

وأضاف : ” في هذا الإطار فإن الجهود التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي حالياً في منطقة الجنوب الليبي ستساهم كثيراً في تنفيذ تلك الاتفاقات الأمنية مع دول الجوار “.

وأكد المجربي بأن عملية الجيش ستضع حداً لانتشار الجريمة المنظمة مثل الإتجار بالبشر والسلاح، والجماعات الإرهابية .

وختم المجربي حديثه في هذا الصدد مؤكداً على أن عملية الجيش تعمل على فرض سلطة الدولة على كامل التراب الليبي وتحقق الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية مع دول الجوار وفي منطقة الساحل ككل.

المرصد – خاص