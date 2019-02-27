خبراء: هذا هو موعد بدء فصل الربيع في ليبيا فلكيا وشعبيا

قال خبراء في الارصاد أنه وبحسب الموروث الشعبي لليبيا سيبدأ الخميس 28 فبراير فصل الربيع.

واضاف الخبراء ان موعد فصل الربيع “فلكيا” سيكون في 21 مارس حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء ويبدأ الفصل في نصف الارض الشمالي.

وبحسب الخبراء فإنه ومن الموروث الشعبي فيبدأ يوم 27 فبراير ثاني فترة من الجمرات ( جمرة الماء).

بعد جمرة الهواء التي بدات من 20 فبراير، ولاحقا جمرة التراب يوم 6 مارس.

وفي التفاصيل أوضح الخبراء عن معاني تلك المصطلحات الموروثية حيث تعد “جمرة الهواء” معنية ببداية دفيء الهواء، وجمرة الماء تعني بداية دفيء الماء، جمرة التراب تعني دفيء الارض، وهي كدلالة على اقتراب الربيع وخروج البرد.

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