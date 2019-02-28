المجبري يشيد بدور الجيش الوطني في الجنوب

أشاد مندوب البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي لمجلس الأمن، بالجهود التي يقوم بها الجيش الوطني في منطقة الجنوب، بقوله أنها ستساهم كثيرا في الاتفاقات الأمنية مع دول الجوار، وستضع حدا لانتشار الجريمة المنظمة، مثل الاتجار بالبشر والسلاح والجماعات الإرهابية، وتعمل على فرض سلطة الدولة على كامل التراب الليبي. وتحقق الاستقرار في المناطق الحدودية مع دول الجوار.

ودعا المجبري خلال كلمة له في مجلس الأمن الذي عقد الجلسة الخاصة حول إسكات الأسلحة في أفريقيا، المجتمع الدولي إلى مساعدة ليبيا، بعيدا عن أي أجندات، من أجل إيجاد حلولا حقيقية والمساعدة للقضاء على الجماعات الخارجة عن القانون وشبكات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، وخصوصا في المناطق الحدودية في ليبيا.

وشدّد مندوب البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، على أهمية الاتفاق مع دول الجوار فيما يتعلق بالاتفاقات الأمنية، والقوة الرباعية لمراقبة وحماية الحدود. مؤكدا على ضرورة الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، للتنسيق في الكثير من الجوانب، خاصة في ملفات السلم والأمن وتحقيق الاستقرار.

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