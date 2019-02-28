خارجية الوفاق تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات في قضية قصف الطائرة بحقل الفيل

العنوان_نيويورك

أرسل سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة صالح المجربي برسالة مجلس الأمن قال فيها أنها جاءت بطلب من وزارة خارجية الوفاق يوضح فيها ملابسات القصف التحذيري الذي قامت به طائرة تابعة لسلاح الجو على طائرة مدنية كانت تنقل الجرحى من حقل الفيل إلى طرابلس .

ووصف السفير في رسالته الحادث بأنه مناف لكافة القوانين الدولية وتسبب بضرر كبير بالبنية التحتية لمدرج المطار والحقل النفطي الذي يعد من بين الأكبر في ليبيا .

وطالب الخطاب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مثل هذه الأعمال ومطالبة كل الأطراف باحترام مجلس الأمن والمواثيق الدولية حسب ماجاء في نص الخطاب .

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