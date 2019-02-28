المسماري : القوات المسلحة قامت بتسليم كافة المنشآت للجهات الشرعية

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن العمليات العسكرية لتأمين الجنوب لم تنته بعد، مؤكدا أن آمر غرفة العمليات بالمنطقة سيرسل تقريراً مفصلا للقائد العام للجيش الليبي عن سير العمليات هناك.

وأوضح المسماري خلال مؤتمر صحفي، أن القوات المسلحة قامت بتسليم كافة المنشآت للجهات الشرعية، لتبدأ في تقديم خدماتها للمواطنين، داعيا أهالي الجنوب إلى التمسك بهذه الإنجازات.

وأضاف المسماري، أن الدوريات العسكرية ماتزال مستمرة في كافة الاتجاهات في الجنوب، وأنه تم حل كافة العراقيل التي تواجه المناطق العسكرية في كل من سبها وأوباري ومرزق وغات وبراك الشاطئ، مشيرا إلى أن القيادة العامة تعكف على حل مشاكل العسكريين بهذه المناطق.

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