مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يشيد بجهود الجيش في منطقة الجنوب

أشاد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، المهدي المجربي، بالجهود التي يقوم بها الجيش في منطقة الجنوب، قائلا إنها ستسهم كثيرا في تنفيذ الاتفاقات الأمنية مع دول الجوار، خاصة فيما يتعلق منها بموضوع القوة المشتركة الرباعية لمراقبة وحماية الحدود.

المجربي وفي كلمته أمس أمام مجلس الأمن، أضاف أن العمليات العسكرية في الجنوب ستضع حدا أيضا للجريمة المنظمة، مثل الاتجار بالبشر، والسلاح، والجماعات الإرهابية، وتعمل على فرض سلطة الدولة على كامل التراب الليبي، وتحقق الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية مع دول الجوار وفي منطقة الساحل ككل.

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