مكتب جوازات الاصدار الخارجي يعلن إصدار وطباعة جوازات سفر للجالية الليبية في تونس

ليبيا – كشف مكتب جوازات الإصدار الخارجي عن إنجاز عدد من جوازات السفر الخاصة بالجالية الليبية المقيمة في تونس.

مكتب جوازات الإصدار الخارجي أشار إلى أن جهود رئيس مصلحة الجوازات والجنسية العميد جمعة حاجي غريبة ورئيس وأعضاء مكتب جوازات الإصدار الخارجي وقسم الطابعة أثمرت عن إصدار وطباعة جوازات سفر الجالية الليبية في تونس للفترة من 1 يناير عام 2018 وحتى 31 ديسمبر.

ونوّه مكتب الجوازات إلى الجالية الليبية في تونس بأن هذه الجوازات قد وصلت بالكامل إلى تونس.

يشار إلى أن عدد المقيمين الليبيين في تونس يبلغ بحسب تقديرات غير رسمية قرابة الـ100 ألف مقيم ممن اضطرتهم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلى الانتقال للعيش في تونس ومصر المجاورتين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية