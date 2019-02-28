اجتماع موسع حول المشروعات والمختنقات المالية التي تواجه الجنوب الشرقي

عقد بمقر جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالواحات، اجتماع ضم الأجهزة التنفيذية والشركات الخدمية والتشغيلية لمدن وبلديات الجنوب الشرقي.

الاجتماع تم خلاله مناقشة الترتيبات المالية المتعلقة بالمشروعات، والمختنقات التي تواجه مناطق الجنوب الشرقي أسوة بالجنوب الغربي، وفق القرار الصادر من المجلس الرئاسي، القاضي بدعم الجنوب الليبي بمبلغ مليار دينار ليبي.

هذا وحضر الاجتماع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وشارك فيه أيضا رئيس مجلس حوض النفط والغاز، ومصلحة أملاك الدولة.

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