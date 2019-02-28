مصدر عسكري يؤكد سيطرة قوات حفتر على منطقة تراغن جنوب ليبيا

أفاد مصدر عسكري ، بسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على منطقة تراغن في جنوب البلاد، ضمن العملية العسكرية التي تهدف من خلالها للسيطرة على مناطق حيوية ومنشآت نفطية في الجنوب الليبي.

وأوضح المصدر العسكري لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن قوات حفتر نجحت في بسط سيطرتها على منطقة تراغن جنوب البلاد.

وكانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الجمعة الماضية قد اقتحمت مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا، إثر معارك مع قوة حماية الجنوب من التبو.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لحفتر، أن قوات الأخير “بسطت سيطرتها على مرزق ضمن عمليات تطهير الجنوب، وأنها صادرت آليات وأسلحة من العصابات التشادية، وأنها أسرت العديد منهم”.

ودعت قوات حفتر أهالي مدينة مرزق إلى “أخذ الحيطة والحذر، وعدم نشر تحركات القوات، وأنها مستمرة في مطاردة فلول المرتزقة والإرهابيين”.

وفي السياق ذاته، قال مصدر محلي من مدينة مرزق، إن قوات حفتر “دمرت بعض ممتلكات التبو وصادرت أموالا وسيارات، مضرمة النار في مساكن أخرى”.

وأكد المصدر انسحاب قوة حماية الجنوب من قوات التبو إلى مواقع صحراوية مجهولة.

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