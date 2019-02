«هيئة مواصلات المؤقتة» تبحث تعديل لوائح ضريبة المطارات

المتوسط:

اجتمع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، محمد عبد القادر، ورئيس مصلحة المطارات، امحمد الأطرش، مع مدير مطار بنينا، عبد الله الشافعي.

وناقش المجتمعون بحسب المكتب الإعلامي للهيئة، إمكانية تعديل لوائح ضريبة المطارات، ورسوم المغادرة، واعتماد منظومة موحدة لقبول الشركات بالمطارات.

يشار إلى أن الاجتماع حضره مدير مكتب التخطيط بمصلحة المطارات، ومستشار الهيئة لشؤون الطيران، ومستشار شركة طيران البراق.

