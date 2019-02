المتوسط:

انطلقت بالمركز الوطني للمأثورات الشعبية بمدينة سبها، ندوة علمية تحت عنوان: السلم الاجتماعي بفزان لحمة واستقرار لليبيا.

وناقشت الندوة التي نظمت برعاية مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، وتنسيقية العمل الوطني، ومؤسسة ملتقى فزان من أجل ليبيا، عددا من المحاور المتعلقة بصناعة الاستقرار، وتعزيز المصالحة، ونبذ خطابات العنف والكراهية، وترسيخ قيم السلام المجتمعي، ودراسة الظواهر التي تحول دون ترسيخ هذه القيم.

وطرحت في الندوة التي حضرها عدد من المتخصصين والمهتمين بالشأن العام، وشخصيات من مختلف مدن الجنوب، خمس عشرة ورقة بحثية، كما شهدت مداخلات متعددة حول السلم الاجتماعي، والأمن، والاقتصاد، والتنمية.

The post سبها تشهد ندوة علمية بعنوان “السلم الاجتماعي بفزان لحمة واستقرار” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية