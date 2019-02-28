بدء استلام ملفات العائلات المُتضررة في العزيزية

باشرت لجنة حصر الأضرار المُكلفة باستلام المستندات من المواطنين ببلدية العزيزية الذين تعرضت أملاكهم للأضرار جراء الحروب في السنوات الماضية عملها بقبول الطلبات.

وجاءت هذه الخطوة بعد صدور قرار المجلس التسييري رقم 9 لسنة 2016، حيث ستُحال ملفات المُواطنين المُتقدّمين إلى اللجنة المركزية في طرابلس بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة للنظر في ملف كُل مُتضرر.

يُشار إلى أن العديد من البيوت والمؤسسات في العزيزية قد تعرضت للدمار منذ ثورة السابع عشر من فبراير ويسعى أصحابها للحصول على تعويضات مالية لتلافي الأضرار التي تعرضوا لها.

وتعمل لجان حصر الأضرار بمُختلف المدن الليبية على مُتابعة ملفات المواطنين المُتضررين لضمان حصولهم على تعويضاتهم المالية التي يستحقونها.

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