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بدء استلام ملفات العائلات المُتضررة في العزيزية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت لجنة حصر الأضرار المُكلفة باستلام المستندات من المواطنين ببلدية العزيزية الذين تعرضت أملاكهم للأضرار جراء الحروب في السنوات الماضية عملها بقبول الطلبات.

وجاءت هذه الخطوة بعد صدور قرار المجلس التسييري رقم 9 لسنة 2016، حيث ستُحال ملفات المُواطنين المُتقدّمين إلى اللجنة المركزية في طرابلس بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة للنظر في ملف كُل مُتضرر.

يُشار إلى أن العديد من البيوت والمؤسسات في العزيزية قد تعرضت للدمار منذ ثورة السابع عشر من فبراير ويسعى أصحابها للحصول على تعويضات مالية لتلافي الأضرار التي تعرضوا لها.

وتعمل لجان حصر الأضرار بمُختلف المدن الليبية على مُتابعة ملفات المواطنين المُتضررين لضمان حصولهم على تعويضاتهم المالية التي يستحقونها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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