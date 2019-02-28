اخبار ليبيا الان

الصحفيون والإعلاميون يناقشون أوضاعهم العامة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد عدد من الصحفيين في العاصمة طرابلس اجتماعا لمناقشة أوضاع الصحفيين والإعلاميين وبحث سبل حل الإشكاليات التي يتعرضون لها.

وناقش الاجتماع الذي عقد بالمعهد العالي لتقنيات الإعلام في زاوية الدهماني الظروف التي تعيشها البلاد حاليا وطرق عمل الصحفي بها.

وشهد الاجتماع أيضا الاتفاق على إنشاء جسم يخص الصحفيين وضرورة التواصل مع الجهات الرسمية لاستخراج التصاريح اللازمة لأداء عملهم بالصورة المطلوبة من دون أي عوائق.

يشار إلى أن الاجتماع يأتي في ظروف أمنية صعبة تمر بها البلاد، لا يتمكن خلالها الصحفيون والإعلاميون الليبيون والعرب والأجانب من ممارسة حقهم في نقل المعلومة والوصول إليها، فيما تم تسجيل عدد حالات القتل والاختطاف والاعتداء بحق الكثير منهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك