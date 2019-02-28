الصحفيون والإعلاميون يناقشون أوضاعهم العامة

عقد عدد من الصحفيين في العاصمة طرابلس اجتماعا لمناقشة أوضاع الصحفيين والإعلاميين وبحث سبل حل الإشكاليات التي يتعرضون لها.

وناقش الاجتماع الذي عقد بالمعهد العالي لتقنيات الإعلام في زاوية الدهماني الظروف التي تعيشها البلاد حاليا وطرق عمل الصحفي بها.

وشهد الاجتماع أيضا الاتفاق على إنشاء جسم يخص الصحفيين وضرورة التواصل مع الجهات الرسمية لاستخراج التصاريح اللازمة لأداء عملهم بالصورة المطلوبة من دون أي عوائق.

يشار إلى أن الاجتماع يأتي في ظروف أمنية صعبة تمر بها البلاد، لا يتمكن خلالها الصحفيون والإعلاميون الليبيون والعرب والأجانب من ممارسة حقهم في نقل المعلومة والوصول إليها، فيما تم تسجيل عدد حالات القتل والاختطاف والاعتداء بحق الكثير منهم.

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