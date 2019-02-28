شاهد كيف رحب اهل تراغن بقوات الجيش الليبي

أعلن الجيش الوطني الليبي ، مساء أمس الأربعاء، دخول قواته إلى منطقتي فنقل وتراغن ضمن العمليات العسكرية التي أطلقها لتطهير الجنوب من الإرهاب والعصابات الأجنبية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بصفحتها في “فيسبوك”، إن دخول الجيش إلى فنقل وتراغن قوبل بترحيب كبير من قبل أهالي المنطقتين بدخول الجيش لتطهير المنطقة من العصابات الإجرامية الوافدة، والجماعات الإرهابية.

ونشرت الشعبة عدة صور أظهرت دخول القوات إلى المنطقتين وسط تجمع العشرات من الأهالي للتعبير عن ترحيبهم بقدوم الجيش.

وكان الجيش الوطني دخل عدة مدن في المنطقة الجنوبية كان آخرها مدينة مرزق فيما يستعد لدخول القطرون.