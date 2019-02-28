الكبير يناقش مع السفير التركي آلية التعاون بين مؤسسات الدولة في البلدين

ليبيا – استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمس الأول سفير دولة تركيا لدى ليبيا سرحت أكسن.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي آخر المستجدات الخاصة بعودة الشركات التركية العاملة في ليبيا ومناقشة آلية التعاون بين مؤسسات الدولة في البلدين.

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