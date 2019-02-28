بحث التعاون بين وزارة العدل ومستشفى الرازي للأمراض النفسية

بحث مدير عام مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية محمد غوار، مع مدير إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل هشام العتري، التعاون لإعداد تصور لصيانة قسم النزلاء بالمستشفى وإنشاء نقطة للشرطة القضائية ووضع آلية للعمل المشترك في تقديم خدمة تليق بنزلاء المستشفى .

وأكد مدير إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل، خلال الاجتماع، أن الوزارة تحرص على التعاون مع مستشفى الرزاي للأمراض النفسية والعصبية من أجل أن يقدم المستشفى خدماته إلى النزلاء، مؤكدا أهمية التعاون المشترك من أجل تدليل كافة الصعاب التى تواجه المستشفى باعتباره مرفق عام يخدم كل النزلاء من أغلب مناطق ليبيا .

ومن جانبه قال مدير عام المستشفى محمد غوار، إن الهدف الأول لإدارة المستشفى هو توفير الدواء ثم القيام بأعمال الصيانة وتغذية النزلاء ليتمكن المستشفى من تقديم خدماته العلاجية على أكمل وجه.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة هيفاء شلابي مديرة الصيدلية والمعدات والمستلزمات الطبية، أن المستشفى قام بتوفير ما نسبته 85 ٪ من أدوية المرضى واحتياجاتهم من شركات رائدة في صناعة الأدوية التخصصية.

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