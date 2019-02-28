باشاآغا يلتقي بوكيل وزارة الخارجية الإيطالية لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط

ليبيا – إلتقى عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا اليوم الخميس رفقة الوفد المرافق له بوكيل وزارة الخارجية الإيطالية لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط إيمانويلا ديل ري بالعاصمة الإيطالية روما.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي التابع للداخلية مناقشة عدة مواضيع التي تتعلق بالجانب الأمني وكيفية مساعدة الوزارة في الرفع من مستوي العمل الأمني بها من خلال التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الأمنية.

وحضر اللقاء السفير الليبي لدى إيطاليا وعدد من السلك الدبلوماسي الليبي.

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