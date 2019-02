«الحرس التونسي»: إحباط تهريب 18 كيلو جراما من الذهب إلى ليبيا

المتوسط:

قام الحرس الديواني التونسي بجنوب بنقردان، بإحباط تهريب عشر سبائك ذهبية، يبلغ وزنها ثمانية عشر كيلوجراما كانت في طريقها إلى ليبيا.

وأفادت الإدارة العامة للديوانة التونسية، في بلاغ لها، بأنَّ فرقة الحرس قبضت على مواطن تونسي يقود سيارة تحمل هذه السبائك، بغية تسليمها لمواطن ليبي بمنطقة بن قردان الحدودية، استعدادا لادخالها إلى ليبيا.

وأشارت الديوانة، إلى أن عملية القبض تمت عقب وضع كمين محكم في نطاق جنوب منطقة بن قردان، بناء على عمل استخبارتي تواصل لأسابيع، من أجل تعقب شبكات التهريب عبر الحدود التونسية الليبية.

