أمن الجفارة : لن نسمح بحدوث فوضى وفراغ أمني داخل منطقة الجفارة

ليبيا – أكدت مديرية أمن الجفارة أمس الأربعاء بأنها قد باشرت في تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة رقم 1 لعام 2019 لتأمين المنطقة بالكامل بإشراف مباشر من المديرية وبمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة لفرض الأمن والإستقرار.

المديرية شددت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق على أنها لن تسمح بالفوضى والفراغ الأمني داخل منطقة الجفارة.

وأوضحت المديرية بأنها تتابع سير العمل داخل مقر المديرية ومركز الشرطة ووحدة المرور والتراخيص ومقر المجلس البلدي بمنطقة العزيزية لتوثيق سير العمل داخل المؤسسات الخدمية بالمنطقة وتقديم خدماتها للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن الأوضاع الأمنية داخل المنطقة تسير بشكل طبيعي ،نافية الأخبار والإشاعات التي تفيد بأن جميع المؤسسات بمنطقة العزيزية مقفلة والهادفة إلى نشر الفوضى بين المواطنين.

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