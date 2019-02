قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد السلاك، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أكد خلال لقائه الأربعاء في أبوظبي قائد قوات الكرامة خليفة حفتر، على مدنية الدولة وتقليص المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات.

وأضاف السلاك في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن السراج أكد على موقفه الثابت بأن لا حل عسكري للأزمة السياسية وعلى ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين والمنشآت المدنية وإبعادهم عن أي صراعات، حسب قوله.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة وقف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية.

هذا واتفق الجانبان على إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، بحسب ما نقل الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي.

The post السلاك: السراج وحفتر اتفقا على إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا