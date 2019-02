الاجتماع الثالث لفريق العدل وحقوق الإنسان بمقر المعهد العالي للقضاء

المتوسط:

عقد بمقر المعهد العالي للقضاء الاجتماع الثالث لفريق العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون المنبثق عن اللجنة العليا للسياسات في إطار آلية التنسيق الدولي للتعاون الفني مع ليبيا والأمم المتحدة.

ترأس الاجتماع، فريق العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون رئيس الفريق بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم ” أونسميل ” الرئيس المشارك متمثل في السيدة ” أنطونيا دي ميو ” مدير قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم، إلى جانب الجهات الوطنية المعنية بهذا الملف وممثلي الدول والمنظمات الدولية التي تقدم الدعم إلى ليبيا في مجالات العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون .

وركز الاجتماع على الاولويات المقترحة من طرف وزارة العدل في مجال حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون ومصفوفة المشاريع وبرامج التعاون المقترحة لدعم منظومة العدالة الجنائية والتي من المتوقع تنفيذها خلال سنة 2019 م من طرف الجهات الدولية الداعمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية .

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على انتظام آلية العمل وعقد الاجتماع الرابع في بداية شهر أبريل القادم لمتابعة ما تم تنفيذه من المقترحات وبرامج الدعم الموضوعة من قبل الشركاء الدوليين .

