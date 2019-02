المتوسط:

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إنَّه منذ إغلاق حقل الشرارة النفطي من جانب المجموعات المسلحة، قامت المؤسسة الوطنية للنفط بجهود عديدة من أجل إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة يضمن سلامة العاملين أولاً، وعودة الإنتاج بصورة سريعة.

وأضاف صنع الله، خلال كلمة له،: «كررنا مرارًا وتكرارًا بأن ضمان سلامة العاملين أولا هو شئ أساسي للمؤسسة الوطنية للنفط، وهي مسئولية قانونية»، قائلاً: «قامت المؤسسة الوطنية للنفط بالتواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة من أجل إخراج الجماعات المسلحة من المنطقة.

وأشار صنع الله، إلى أننا نتطلع لرفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة بأقرب وقت ممكن فور خروج الجماعة المسلحة من حقل الشرارة النفطي.

The post «صنع الله»: نتطلع لرفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة فور خروج الجماعات المسلحة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية