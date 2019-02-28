دلالات ثناء المجربي على عمليات الجيش

تشهد عدة مواقف دبلوماسية في ليبيا تغييرات يرى البعض بجدواها على الصعيدين السياسي والأمني لرأب الصدع بين محاور الخلاف الليبي نحو الوفاق.

وكان آخر هذه التحولات إشادة مندوب البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي، خلال كلمة له في مجلس الأمن، بالجهود التي يقوم بها الجيش الوطني في منطقة الجنوب، ودور العمليات العسكرية هناك في ترسيخ الاتفاقيات الأمنية مع دول الجوار.

ودعا المجربي خلال كلمته في مجلس الأمن الذي عقد الجلسة الخاصة حول إسكات الأسلحة في أفريقيا، دعا أيضاً المجتمع الدولي إلى مساعدة ليبيا، بعيدا عن أي أجندات، لإيجاد الحلول الحقيقية للقضاء على الجماعات الخارجة عن القانون من شبكات جريمة منظمة وجماعات إرهابية.

ويرى بعض المتابعين أن كلمة المجربي تأتي في سياق تبدل مواقف يبدو أنها تسير للأفضل ضمن توافقات متسارعة واضطرادية على جميع المستويات، داعين إلى استثمارها بالشكل الأمثل لحلحلة الخلاف الليبي الليبي.

وفي انتظار ردود أفعال أطراف مقابلة في المشهد الراهن تظل كلمة المجربي خطوة في لملمة ما تشظى من موقف ليبي موحد نحو حل أمثل يسهم في إخراج البلد من نفق مظلم ينتظر أي بصيص ضوء منذ 5 سنوات عجاف.

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