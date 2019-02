المتوسط:

أفادت مصادر عسكرية، بأنَّ الجيش الليبي يُسيطر على مناطق الشريط الحدودي مع دولة الجزائر للمرة الأولى.

وسيطر الجيش الوطني الليبي، مساء الخميس، على الحدود الليبية مع تشاد والنيجر والجزائر، نقلا عن قناة «سكاي نيوز عربية».

كما سيطر الجيش الليبي على مدينة غات ومنطقة العوينات الغربية على الشريط الحدودي مع الجزائر.

