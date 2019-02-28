الأمان يعلن شروعه بصرف منحة أرباب الأسر الأحد القادم

أعلن

مصرف الأمان الخميس، أنه سيشرع الأحد القادم في صرف منحة أرباب الأسر مع قبول

الإيداعات سواء كانت نقدية، أو صكا مصدقا إلكترونيا، أو تحويلا داخليا بين حسابات

العميل، أو حوالة RTGS

من المصارف التجارية.

ونوّه

المصرف على صفحته الرسمية، أنّ سيتبع آلية هذه المرة لا تحتاج إلى صورة سيلفي حيث

يكفي فقط إيداع المُقابل في حساب المُنتج الجديد ذات الرقم(888)، مؤكدا أنه ستصل

رسالة نصية لجميع الزبائن تُفيدهم بفتح هذا المنتج لهم مع تحديد القيمة المالية

التي سيتوجب على كل زبون إيداعها وبعد ذلك سيحجز المقابل بالدولار الأمريكي،

والتفعيل خلال ساعات معدودة بعد الإيداع مباشرة.

وأضاف

الأمان أنه بالنسبة للعُملاء الذين ما زالت بطاقاتهم بحوزتهم وسارية المفعول

نُعلمهم أنّه يُمكنهم استعمالها بشكل مباشر بعد الإيداع دون الحاجة لاتْخاد أي

إجراءات.

وذكر

الأمان عُملائه الذين ليست بحوزتهم بطاقاتهم أنّه بإمكانهم التواصل معه والبدء في

إجراءات الحرق وإصدار بطاقة بدل فاقد، منبها أنه يكفي فقط “طلب كتابي”

لإتمام العملية وإرساله عن طريق البريد الإلكتروني.

يذكر

أن مصرف ليبيا المركزي أعلن الثلاثاء الماضي، البدء بمنحة “أرباب الأسر” الإضافية

500$ عن سنة 2018.

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