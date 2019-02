“اتحاد عمال النفط ” : حرس المنشات النفطية غير مهني ويختطف موظفي ” الشرارة”

المتوسط:

أكد رئيس اتحاد عمال النفط والغاز سعد الفاخري، ” إن حقل الشرارة يحتاج لحرس منشآت مهني هدفه حماية المنشآت والعاملين فيها”.

وأضاف الفاخري، خلال تصريحات له ، ” إن الحرس الموجود الآن غير مهني ويبتز العاملين ومنهم من اختطف موظفين.”، مطالبا بتكوين حرس منشآت مختلط من كافة المناطق الليبية.

وأعرب رئيس اتحاد عمال النفط والغاز عن تخوفه من تكرر نفس الحوادث إذا أعيد نفس الحرس السابق لتأمين الحقل .

