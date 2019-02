المتوسط:

أعلن رئيس اتحاد عمال شركة أكاكوس التي تدير حقل الشرارة ربيع غيث، استعداد كافة الموظفين لاستئناف العمل في الحقل فور صدور التعليمات من المؤسسة الوطنية للنفط، وتأمين رحلات للموظفين للعودة للحقل .

وأكمل غيث، خلال تصريحات له ، ” أن الإنتاج المتوقع للحقل فور استئناف العمل فيه سيبلغ 70 ألف برميل يوميا”.

وأوضح غيث ، ” إن المؤسسة الوطنية للنفط لم تصدر تعليمات بعد باستئناف العمل في حقل الشرارة النفطي “.

The post “عمال شركة أكاكوس”: نتوقع إنتاج 70 ألف برميل يوميا إذا أستأنف العمل في ” الشرارة” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية