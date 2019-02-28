“كونتي”: آمل أن يكلل اتفاق السراج وحفتر بالنجاح هذه المرة

أعرب رئيس

الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي”، الخميس، عن أمله بأن يكلل الاجتماع

الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بقائد عملية الكرامة خليفة حفتر بدولة

الإمارات، لتجاوز الازمة الليبية بالنجاح هذه المرة.

وعبر كونتي في

تصريحات نقلتها وكالة “آكي الإيطالية”، بشأن هذا الاجتماع، عن أمله أن

يكون الاجتماع ناجحا هذه المرة موضحاً أنه يأمل بنجاحه بكل الحذر الذي تفرضه هذه

المسألة.

واضاف كونتي أنه من الناحية الفنية، يبدو أن الاتفاق

فعّال، ولقى استحسانا من كلاهما، منوهاً أن الوضع الليبي يتطلب الانتظار حتى يجد

الترحيب من الاطراف الليبية الأخرى الفاعلة، مؤكداً أن بلاده عملت جاهدة من أجل

هذا الاتفاق بعد أن تمكنت من جمع السراج

وحفتر في باليرمو.

وأردف كونتي أنه

تابع باهتمام كبير وترحيب بهذه الاجتماعات مفضّلاً عدم أخذ أي شيء كأمر مسلم به

يتضمن المخطط، الذي يبدو أنه حظي بالقبول، وهو إعادة تشكيل مجلس الرئاسة وإنشاء

مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة”.

وأكد كونتي أن

الملف الليبي يعتبر ملف رئيسي في سياسة إيطاليا، مشيراً إلى تواجد نائبة رئيس بعثة

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السايسية، ستيفاني ووزير الداخلية فتحي

باشاغا في روما.

وكانت البعثة

الأممية للدعم في ليبيا أعلنت أنه “بدعوة من الممثل الخاص غسان سلامة،عقد الاربعاء

اجتماع في أبوظبي حضره رئيس المجلس الرئاسي السراج وقائد قوات الكرامة خليفة حفتر

نتج عنه اتفاق الطرفان على ضرورة خضوع المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية

المتمثلة في المجلس الرئاسي.

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