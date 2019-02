وزير الدفاع الإيطالية : عملية صوفيا هدفها تحقيق الاستقرار في ليبيا

المتوسط:

أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية “إليزابيتا ترينتا”، اليوم الخميس، أن حرس السواحل الليبي أوقف في الفترة بين يونيو الماضي وحتى اليوم13 ألف مهاجرا ووصل 106 مهاجرا إلى سواحل بلادها.

وأكملت وزيرة الدفاع الإيطالية ، خلال تصريحات له، ” إن عملية صوفيا الإنسانية الأوروبية، مهمة يجب ألا نخسرها و هي إحدى الأدوات التي نسعي من خلالها إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، والسيطرة على حركة الهجرة وإدارتها|.

وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت تمسكها بالدفاع عن عملية صوفيا وتدريب عناصر خفر السواحل الليبي، وإنقاذ المهاجرين.

