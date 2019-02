“لافروف” يبحث مستجدات الأزمة الليبية خلال زيارته لدول الخليج

المتوسط:

كشفت الخارجية الروسية عن زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف لعدد من الدول الخليجية من بينها السعودية والإمارات.

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، اليوم الخميس ، ” أن الملف الليبي ومستجدات الوضع في ليبيا سيكون على رأس أجندة المباحثات المرتقبة”.

وأضاف ، ” إن وزير الخارجية الروسية سيزور في الفترة ما بين الثالث والسابع من مارس المقبل كلا من السعودية والكويت والإمارات وقطر، للقاء عدد من المسئولين في هذه الدول”.

