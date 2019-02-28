صنع الله: حقل الشرارة جاهز فنياً لاستأنف الإنتاج غير انه غير مستعد أمنياً

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله صباح اليوم الخميس الموافق 28 فبراير 2019 في تسجيل مرئي ان المؤسسة الوطنية للنفط مستعدة فنياً لرفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة، إلا أن المشكل الأمني يحول دون ذلك وسيتم رفعها فور ضمان سلامة العاملين.

موضحاً أن الحقل جاهز من الناحية الفنية لإستئناف الإنتاج، لكنه لن يكون كما كان قبل 9/12 نتيجة الاعمال التخريبية التي جرت خلال الـ 80 الماضية.

واضاف تسلمت المؤسسة الوطنية للنفط يوم أمس رسالة من اتحاد عمال النفط والغاز مفادها أن العمال في الحقل لا يشعرون بالأمان ولا يستطيعون العمل في ظل وجود الجماعة المسلحة ولأن المؤسسة مسؤولة أخلاقيا وقانونيا عن حماية موظفيها فأن الأمر يتطلب ابعاد كل من اساء لهم او يهدد سلامتهم.

وقال ايضاً ان المؤسسة الوطنية للنفط تدعو كافة الأطراف المعنية إلى إخراج الجماعات المسلحة من الحقل، وسيتم رفع حالة القوة القاهرة فور حدوث ذلك.

مضيفاً تتقدم المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر و التقدير لجميع العاملين بالقطاع، لا سيما في الحقول الجنوبية الغربية لشجاعتهم ومثابرتهم في ظل الظروف الحالية.

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