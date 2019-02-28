الجيش الوطني يدخل غات والعوينات (صور وفيديو)

وصلت قوات الجيش الوطني مساء الخميس، إلى مدينة غات وقرية العوينات في أقصى الجنوب الغربي، في إطار العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية والعصابات الأجنبية.

وقالت غرفة عمليات الكرامة إن الكتيبة 155 التابعة للجيش الوطني دخلت إلى مدينة غات بعد أن تجاوزت مدينة أوباري مروراً بقرية العوينات وسط ترحيب من الأهالي.

وكان الجيش قد أعلن، الأربعاء، دخول قواته إلى منطقتي فنقل وتراغن، فيما نشرت شعبة الإعلام الحربي صورا أظهرت تجمع العشرات من الأهالي للتعبير عن ترحيبهم بقدوم الجيش.

يُشار إلى أن الجيش الوطني دخل عدة مدن في المنطقة الجنوبية، كان آخرها مدينة مرزق فيما يستعد لدخول القطرون.

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